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Видео: невеста Бондарчука Паулина Андреева заявила, что ушла из кино

Наше кино
    17.12.2018, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Роль в экранизации сказки "Конек-горбунок" станет для тридцатилетней российской актрисы, невесты Федора Бондарчука Паулины Андреевой временно последней на экранах. Об этом девушка рассказала на шоу "Вечерний Ургант", отметив, что ставит свою кинокарьеру на паузу и теперь сосредоточится на театре.

Расшифровывая несколько неожиданное для поклонников решение, Андреева уточнила, что поставила брекеты - для эстетизации прикуса. Продемонстрировав результат манипуляции.

Именно в этом первопричина, говорит актриса, - с брекетами крупными планами не забалуешь. А отнюдь не в инициативе Бондарчука, как пошутил ведущий, предположив, что это Федор настоял.

О романе 51-летнего Федора и Паулины прессе стало известно в 2016-м, когда Бондарчук после почти четверти века брака расстался с женой. У нее от режиссера "Притяжения" двое детей - взрослый сын Сергей и дочь-подросток Варвара.

"Конек-горбунок", где у Андреевой роль царь-девицы, выходит в прокат в 5 марта 2020 года.

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