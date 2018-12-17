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17.12.2018 14:44
Рубрика: В мире

Видео: В Милане испекли самый большой в мире рождественский кулич

Текст: Нива Миракян (Рим)

В Милане, в галерее Витторио Эммануэле разрезали и бесплатно раздали самый большой в мире рождественский кекс.

Фото: depositphotos.com
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Традиционный панеттоне весом 332,2 килограмма и диаметром 115 сантиметров был создан за 100 часов всемирно известным кондитером, обладателем чемпионского звания World Chocolate Masters Давиде Комаски. На создание этого гигантского шедевра ушло 50 кг муки, 38 кг масла, 25 кг сахара, много желтков, горького шоколада, изюма, а также других ингредиентов.

Информация об испеченном куличе, который был представлен в рамках Festa del panettone в присутствии мэра Милана Джузеппе Салы, была передана представителям "Книги рекордов Гиннесса", в которую, как ожидается, будет в ближайшем времени вписана новая сладкая страница.

В мире Европа Италия
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