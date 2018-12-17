Власти Калифорнии не смогли ввести налог на смс-сообщения

Власти Калифорнии собирались ввести налог на передачу текстовых сообщений с помощью мобильных телефонов. Вырученные деньги хотели направить на финансирование программ по предоставлению телефонной связи малоимущим жителям штата.

Но многие американцы выступили против нововведения. В том числе и телекоммуникационные компании. Они боялись лишиться клиентов. Ведь для общения с другими людьми можно использовать такие бесплатные сервисы, как WhatsApp и Skype.

В итоге власти решили отказаться от непопулярной идеи, сославшись на нормы американской Федеральной комиссии по связи. Выяснилось, что облагать налогами штаты могут только телекоммуникационные услуги, а отправка текстовых сообщений - услуга информационная, пишет ТАСС.