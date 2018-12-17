Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой

Ольга Юрьевна Васильева

Министр просвещения РФ

Как будет меняться ЕГЭ? Как снизить нагрузку на учителя? Сможет ли Россия войти в десятку лучших стран по качеству образования? На эти и другие актуальные вопросы на "Деловом завтраке" в "Российской газете" ответит министр просвещения Ольга Васильева. Свои вопросы министру читатели "РГ" смогут задать 21 декабря с 11.00 до 12.30 по московскому времени, позвонив по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по почте zavtrak@rg.ru и факсу: 8-499-257-58-92.