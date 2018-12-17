Запретный город в Пекине признан самым посещаемым музеем мира

Музейный комлекс "Гугун", расположенный на территории Запретного города в Пекине, в 2018 году принял более 17 млн посетителей.

Этот рекорд позволил ему стать самым посещаемым музеем мира, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Показатель посещаемости комплекса на 6,25% превысил значение прошлого года.

Музей "Гугун" был создан на территории бывшей зимней императорской резиденции в 1925 году. Из 1,86 млн экспонатов когда-либо выставлялись только 2% ценностей. Сейчас для публичного доступа открыты около 80% территории Запретного города.

Большинство посетителей музея, по данным администрации, - молодежь до 30 лет (40% гостей Запретного города), на втором месте - люди в возрасте от 30 до 40 лет (24%).

Чуть более двух месяцев назад в Запретном городе ввели ограничение на максимальное число посещений (80 тыс человек в день), чтобы обеспечить сохранность музея.