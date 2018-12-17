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17.12.2018 09:39
Рубрика: В мире

Запретный город в Пекине признан самым посещаемым музеем мира

Фото: Мария Плотникова/ РИА Новости Фото: Мария Плотникова/ РИА Новости
Фото: Мария Плотникова/ РИА Новости

Музейный комлекс "Гугун", расположенный на территории Запретного города в Пекине, в 2018 году принял более 17 млн посетителей.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Этот рекорд позволил ему стать самым посещаемым музеем мира, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Показатель посещаемости комплекса на 6,25% превысил значение прошлого года.

Музей "Гугун" был создан на территории бывшей зимней императорской резиденции в 1925 году. Из 1,86 млн экспонатов когда-либо выставлялись только 2% ценностей. Сейчас для публичного доступа открыты около 80% территории Запретного города.

Большинство посетителей музея, по данным администрации, - молодежь до 30 лет (40% гостей Запретного города), на втором месте - люди в возрасте от 30 до 40 лет (24%).

Чуть более двух месяцев назад в Запретном городе ввели ограничение на максимальное число посещений (80 тыс человек в день), чтобы обеспечить сохранность музея.

В мире Восточная Азия Китай
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