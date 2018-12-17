Заседание украинского суда по трагедии в Одессе сорвали неизвестные

Неизвестные лица сорвали заседание Малиновского районного суда Одессы по делу о преднамеренном убийстве во время массовых беспорядков в городе 2 мая 2014 года.

"17 декабря 2018 судебное заседание не состоялось, в связи с неподобающим поведением лиц, которые находились в зале судебного заседания и не реагировали на замечания председательствующего судьи", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Судебное заседание пришлось перенести на более поздний срок.

Отмечается, что не состоялось и предыдущее заседание по этому делу, которое должно было состояться 20 ноября. Тогда причиной стала невозможность уведомить всех участников дела о дате и времени суда.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе от рук украинских радикалов на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов "антимайдана". Их расстреливали снайперы, они выпрыгивали из окон заблокированного и подожженного здания, умирали от ожогов и отравления угарным газом. Еще 250 человек пострадали в той трагедии, виновники которой до сих пор не названы.