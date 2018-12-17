"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Состоялись жеребьевки первых раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мероприятия прошли в швейцарском Ньоне.

Из пяти российских команд, стартовавших этой осенью в еврокубках, до плей-офф добрались лишь две - "Зенит" и "Краснодар", которые выступят в Лиге Европы. В 1/16 финала питерцы встретятся с турецким "Фенербахче", южане - с немецким "Байером". Первые матчи состоятся в период с12 по 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля.

Ничего страшного в таком жребии нет. Соперников наших команд, при всем к ним уважении, к грандам не причислишь. "Фенербахче" и вовсе идет сейчас на предпоследнем 17-м месте в чемпионате Турции.

Не слишком успешно в своем первенстве выступает и "Байер". Леверкузенцы занимают 11-ю строчку в таблице. В 15 турах команда одержала лишь пять побед, три из них - дома. Бороться с этим клубом краснодарцам по силам.

Принцип жеребьевки был довольно простым. Команды были разбиты на две корзины. В первую из них попали 12 победителей групп и четыре клуба из Лиги чемпионов. В их число попали такие клубы, как "Челси" с "Арсеналом", а также "Зенит". Эти команды сформировали пары с 12 обладателями вторых строчек и оставшимися четырьмя клубами из Лиги чемпионов. Сюда вошел "Краснодар".

Главный бонус для сеяных - ответный матч они проводят дома. Важно отметить, что при жеребьевке как Лиги Европы, так и Лиги чемпионов действовали два ограничения: друг с другом не могут играть команды из одной страны и, согласно решению исполнительного комитета УЕФА, были разведены клубы из России и Украины.

Полностью пары плей-офф Лиги Европы выглядят следующим образом: "Виктория (Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Брюгге" (Бельгия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия), "Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия), "Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия), "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия), "Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания), "Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" К (Украина), "Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания), "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия), "Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания), БАТЭ (Белоруссия) - "Арсенал" (Англия), "Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия).

"Зенит" встретится с "Фенербахче", краснодарцы - с "Байером"

Чуть ранее определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Как и в Лиге Европы, команды были разделены на сеяных и несеяных. Друг на друга не могли попасть клубы, выступавшие вместе на групповой стадии. Самую интригующую пару составили "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". На первый взгляд фаворит здесь очевиден. Все же парижане имеют в своем расположении звезд уровня Неймара и Килиана Мбаппе, в то время как у "красных дьяволов" есть большие проблемы с составом. И все же "Юнайтед" рано списывать со счетов. У этой команды есть характер. И она успела его проявить уже в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда одолела в гостях "Ювентус" (2:1).

Интересно будет понаблюдать за противостоянием "Баварии" и "Ливерпуля". Английская команда лидирует в своем чемпионате и вообще выглядит сейчас чуть ли не самым ярким клубом Европы. Что касается мюнхенцев, то их заметно лихорадит. И все же вряд ли они заранее сдадутся.

Еще одна пара с приставкой "топ" - "Атлетико" - "Ювентус". Для мадридского клуба нынешний розыгрыш Лиги чемпионов особенный. Как известно, финал турнира пройдет на домашнем стадионе этой команды "Ванда Метрополитано". Нетрудно догадаться, что по такому случаю "матрасники" сделают все возможное, чтобы принять участие в решающей встрече турнира.

Остальные пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия), "Аякс" (Голландия) - "Реал" (Испания) и "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия).

Первые матчи пройдут 12, 13 и 19, 20 февраля, ответные - 5, 6 и 12, 13 марта.