"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Новости

Заседание украинского суда по трагедии в Одессе сорвали неизвестные 22:42
Российский хоккеист Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 21:19
В Колумбии из плена освобождена внучатая племянница Габриэля Гарсиа Маркеса 21:16
Орешкин оценил влияние действий ЦБ на инфляцию и экономику 21:04
В Крыму марафонец из Москвы завершил 190-километровый пробег 21:03
Юрий Пилипенко переизбран президентом Федеральной палаты адвокатов РФ 20:44
В центре Москвы загорелся грузинский ресторан 20:31
Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" газотранспортную систему 20:24
Сборы страхового рынка по итогам года составят 1,5 триллиона рублей 20:18
Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам 20:05
В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ 19:57
Определены самые популярные рестораны у владельцев проездных "Тройка" 19:34
Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии 19:28
РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 19:10
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 18:49
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 18:48
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 18:45
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 18:38
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 18:20
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 18:18
В США нашли неизвестного рогатого ящера 18:10
Объявлен план "Перехват" после стрельбы около Останкинской башни 18:03
Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой 18:00
В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение" 17:55
СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 21:04
Рубрика: Спорт

Программа на февраль

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Состоялись жеребьевки первых раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мероприятия прошли в швейцарском Ньоне.
"Зенит" стал первым в группе в Лиге Европы, проиграв лишь один матч. Фото: РИА Новости "Зенит" стал первым в группе в Лиге Европы, проиграв лишь один матч. Фото: РИА Новости
"Зенит" стал первым в группе в Лиге Европы, проиграв лишь один матч. Фото: РИА Новости

Из пяти российских команд, стартовавших этой осенью в еврокубках, до плей-офф добрались лишь две - "Зенит" и "Краснодар", которые выступят в Лиге Европы. В 1/16 финала питерцы встретятся с турецким "Фенербахче", южане - с немецким "Байером". Первые матчи состоятся в период с12 по 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля.

Ничего страшного в таком жребии нет. Соперников наших команд, при всем к ним уважении, к грандам не причислишь. "Фенербахче" и вовсе идет сейчас на предпоследнем 17-м месте в чемпионате Турции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Каменский: Есть мечта провести матч ХК "Спартак" на футбольном стадионе

Не слишком успешно в своем первенстве выступает и "Байер". Леверкузенцы занимают 11-ю строчку в таблице. В 15 турах команда одержала лишь пять побед, три из них - дома. Бороться с этим клубом краснодарцам по силам.

Принцип жеребьевки был довольно простым. Команды были разбиты на две корзины. В первую из них попали 12 победителей групп и четыре клуба из Лиги чемпионов. В их число попали такие клубы, как "Челси" с "Арсеналом", а также "Зенит". Эти команды сформировали пары с 12 обладателями вторых строчек и оставшимися четырьмя клубами из Лиги чемпионов. Сюда вошел "Краснодар".

Главный бонус для сеяных - ответный матч они проводят дома. Важно отметить, что при жеребьевке как Лиги Европы, так и Лиги чемпионов действовали два ограничения: друг с другом не могут играть команды из одной страны и, согласно решению исполнительного комитета УЕФА, были разведены клубы из России и Украины.

Полностью пары плей-офф Лиги Европы выглядят следующим образом: "Виктория (Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Брюгге" (Бельгия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия), "Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия), "Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия), "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия), "Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания), "Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" К (Украина), "Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания), "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия), "Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания), БАТЭ (Белоруссия) - "Арсенал" (Англия), "Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия).

"Зенит" встретится с "Фенербахче", краснодарцы - с "Байером"

Чуть ранее определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Как и в Лиге Европы, команды были разделены на сеяных и несеяных. Друг на друга не могли попасть клубы, выступавшие вместе на групповой стадии. Самую интригующую пару составили "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". На первый взгляд фаворит здесь очевиден. Все же парижане имеют в своем расположении звезд уровня Неймара и Килиана Мбаппе, в то время как у "красных дьяволов" есть большие проблемы с составом. И все же "Юнайтед" рано списывать со счетов. У этой команды есть характер. И она успела его проявить уже в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда одолела в гостях "Ювентус" (2:1).

Интересно будет понаблюдать за противостоянием "Баварии" и "Ливерпуля". Английская команда лидирует в своем чемпионате и вообще выглядит сейчас чуть ли не самым ярким клубом Европы. Что касается мюнхенцев, то их заметно лихорадит. И все же вряд ли они заранее сдадутся.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
РФС признал Дзюбу игроком года

Еще одна пара с приставкой "топ" - "Атлетико" - "Ювентус". Для мадридского клуба нынешний розыгрыш Лиги чемпионов особенный. Как известно, финал турнира пройдет на домашнем стадионе этой команды "Ванда Метрополитано". Нетрудно догадаться, что по такому случаю "матрасники" сделают все возможное, чтобы принять участие в решающей встрече турнира.

Остальные пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия), "Аякс" (Голландия) - "Реал" (Испания) и "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия).

Первые матчи пройдут 12, 13 и 19, 20 февраля, ответные - 5, 6 и 12, 13 марта.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ
Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок