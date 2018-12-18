24 декабря Xiaomi покажет мощный смартфон за 7500 рублей

Компания Xiaomi на презентации 24 декабря готовится представить новую модель бюджетного смартфона Redmi 7, а также ее более продвинутую версию Pro.

Смартфон получит 5,84-дюймовый ЖК-экран с разрешением FullHD+ (2280x1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, а также каплевидным вырезом в середине верхней стороны - для фронтальной камеры.

Аппарат получит несколько модификаций - с 3/4/6 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб ПЗУ. В качестве процессора Redmi 7 получит восьмиядерный чип 632 (у версии Pro будет процессор Snapdragon 636). Разрешение основной камеры составит 12 мегапикселей, фронтальной - 8 мегапикселей.

Смартфон будет работать под управлением фирменной прошивки MIUI на базе Android 8.1 и получит корпуса ярких расцветок - белого, синего, красного, зеленого, розового, фиолетового и других - всего 11 цветов.

Что касается стоимости, то в Индии и Китае она составит около 7500 рублей (базовая модель), в Европе смартфон будет продаваться дороже - примерно за 120 евро, или 9200 рублей.

Одновременно с Redmi 7 компания Xiaomi может также представить свой игровой смартфон Play.