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18.12.2018 16:35
Рубрика: Общество

90% предметов доколумбовой эпохи назвали подделками

Текст: Юрий Когалов
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Значительная часть предметов, считающихся созданными в Южной Америке до открытия Нового Света Христофором Колумбом, являются подделками. По данным правоохранительных органов Испании, до 90 процентов. При этом многие вещи сделаны настолько качественно, что даже экспертам сложно установить фальшивку.

Как пишет El Pais, иногда выявить подделку помогает счастливый случай, острый глаз и хорошее знание истории, в том числе современной. Так, недавно в руках испанских специалистов оказалась каменная маска, приобретенная одной женщиной за крупную сумму. Она хотела убедиться в подлинности раритета и принесла ее экспертам. Маска прошла практически все возможные лабораторные тесты, к сертификату также было не придраться, если бы не одна мелочь. Техник заметил, что на ярлыке, где указывается время и место обнаружения предмета, небольшое несоответствие. Дата было указана не та - на несколько лет раньше, чем проводились раскопки в том месте.

Фото: depositphotos.com
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Чтобы пройти проверки, мошенники часто используют частицы или детали подлинных произведений, созданных в доколумбовую эпоху. Так, в Эквадоре фальсификаторы собирают целые фигурки из многочисленных кусочков, как мозаику или конструктор. В таких мастерских полиция неоднократно обнаруживала целые коробки с глиняными руками, ногами, головами. "Они делают фигурки, как будто они были профессором Франкенштейном. Некоторые части, используемые в сборке, являются подлинными, другие - грубые подделки", - отмечают в правоохранительных органах, добавляя, что в итоге у них получаются "произведения искусства монтажа".

В последнее время стало модным покупать украшения из тумбаги (сплава золота и меди, широко использовавшегося в доколумбовых культурах Южной и Центральной Америки), однако попадающие на рынок выполненные из него фигурки часто не имеют исторической ценности, и их настоящая цена - стоимость металла. Мошенники же пытаются продать их за суммы до 5 тысяч долларов.

В Испании есть целый музей, в котором собраны подобные подделки. Он расположен в здании Национальной полицейской академии в Авиле и считается самым охраняемым в стране. Там можно увидеть сотни доколумбовых предметов (помимо современного искусства), конфискованных по решению суда. Местные работники считают, что это все подделки, хотя такого качества, что нельзя ни в чем быть уверенным на сто процентов.

Чаще всего фальсификаторы работают на наркокартели, именно через их сети фальшивки попадают в Европу. В то же время они крадут оригинальные предметы из музеев и религиозных зданий в Латинской Америке из-за хорошего спроса на них на черном рынке.

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