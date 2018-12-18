"Айка" Сергея Дворцевого вошла в шорт-лист "Оскара"

В ночь на вторник (по московскому времени) американские академики определились со "списком "Оскара". В частности, с номинацией "Лучший фильм на иностранном языке".

"Собибор" Константина Хабенского в короткий список не вошел. В отличие от "Айки" Сергея Дворцевого, впервые показанной в Каннах. Напомним, актриса Самал Еслямова, сыгравшая в нем, получила в Каннах награду за лучшую женскую роль.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года, номинантов назовут 22 января.

Фильм "Айка" представлена на "Оскар" от Казахстана. Режиссер Сергей Дворцевой после Канн еще менял версию фильма. На Лазурном берегу, по его словам, была показана рабочая копия.

Конкуренцию этой картине составят: фильм "Рим" (другой перевод названия - "Рома") Альфонсо Куарона; обладатель Золотой пальмовой ветви "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды.

Японский фильм не так давно вышел в российский прокат - как и картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". Павликовский два года назад получил в этой номинации "Оскара" за фильм "Ида", с которым соперничал "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Ливанский фильм "Капернаум", датский - "Виновен", немецкий "Никогда не отводи взгляд", колумбийский "Перелетные птицы" - вот другие соперники "Айки" в этом году. Особо стоит сказать о южнокорейском фильме "Пылающий", которому критики на Каннском кинофестивале поставили наивысшую оценку за всю историю киносмотра. Это очень серьезный конкурент.

Остается ждать окончательного решения киноакадемиков.