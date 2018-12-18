Новости

В Мачу-Пикчу найдены следы древней катастрофы 12:28
Умер директор иркутского "Театра пилигримов" Владимир Соколов 12:16
Подводный разведчик "Академик Александров" впервые вышел в море 12:11
Квентин Тарантино испугал грабителей в своем доме 12:10
Движение на первом участке МЦД запустят до конца недели 12:09
На Дону закрыли школу и детсад, где отравились 42 человека 12:09
США признали беззащитность перед российским гиперзвуковым оружием 12:09
Иркутские ученые создали морозоустойчивый битум 12:01
В Британии нашли миниатюрный "Стоунхендж" 12:00
Вышел трейлер сюрреалистичного психотриллера "Пирсинг" 11:59
Под Москвой загорелся склад на территории завода "Зингер" 11:57
"Айка" Сергея Дворцевого вошла в шорт-лист "Оскара" 11:50
Жена Николая Носкова рассказала, что довело певца до инсульта 11:49
Трех ингушей наградят за спасение замерзавшего на Колыме испанца 11:48
На краю Солнечной системы обнаружен сферический объект 11:43
В екатеринбургском зоопарке родился крылатый лисенок 11:42
Сергей Шнуров посвятил песню Егору Летову 11:41
Санта-Клаус признался в теплых чувствах к Чукотке 11:40
Лукашенко поздравил с юбилеем Белорусский союз журналистов 11:39
В Ленобласти легковой автомобиль врезался в трех прохожих 11:36
Уникальный внедорожный автобус МАЗ отправят в Сирию 11:35
Критики назвали десять лучших фильмов ужасов 2018 года 11:33
В Самаре задержали следователя МВД при получении крупной взятки 11:32
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек 11:31
Аксенов назвал витком глупости резолюцию ООН о милитаризации Крыма 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 11:50
Рубрика: Культура

"Айка" Сергея Дворцевого вошла в шорт-лист "Оскара"

Текст: Сусанна Альперина

В ночь на вторник (по московскому времени) американские академики определились со "списком "Оскара". В частности, с номинацией "Лучший фильм на иностранном языке".

"Собибор" Константина Хабенского в короткий список не вошел. В отличие от "Айки" Сергея Дворцевого, впервые показанной в Каннах. Напомним, актриса Самал Еслямова, сыгравшая в нем, получила в Каннах награду за лучшую женскую роль.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года, номинантов назовут 22 января.

Фото: Depositphotos
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего

Фильм "Айка" представлена на "Оскар" от Казахстана. Режиссер Сергей Дворцевой после Канн еще менял версию фильма. На Лазурном берегу, по его словам, была показана рабочая копия.

Конкуренцию этой картине составят: фильм "Рим" (другой перевод названия - "Рома") Альфонсо Куарона; обладатель Золотой пальмовой ветви "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды.

Японский фильм не так давно вышел в российский прокат - как и картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". Павликовский два года назад получил в этой номинации "Оскара" за фильм "Ида", с которым соперничал "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Ливанский фильм "Капернаум", датский - "Виновен", немецкий "Никогда не отводи взгляд", колумбийский "Перелетные птицы" - вот другие соперники "Айки" в этом году. Особо стоит сказать о южнокорейском фильме "Пылающий", которому критики на Каннском кинофестивале поставили наивысшую оценку за всю историю киносмотра. Это очень серьезный конкурент.

Остается ждать окончательного решения киноакадемиков.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово