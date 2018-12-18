Алла Демидова и Александр Ширвиндт получили премию "Театральный роман"

В Музее им. А.А. Бахрушина прошла юбилейная церемония ежегодной премии в области литературы о театре "Театральный роман", аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Учреждена она была Театральным музеем в 2014 году, и в этом году награды вручались в пятый раз.

Лауреатами 2018 года стали: Алексей Бородин за книгу "На берегах утопий: разговоры о театре", Алла Демидова за книгу "Всему на этом свете бывает конец…", Видмантас Силюнас за книгу "Тайны сценического языка испанского классического театра", Сергей Бархин за книгу "Театр Сергея Бархина. Альбом эскизов, фотографий макетов и главных спектаклей за пятьдесят лет творческой работы в театрах", Галина Титова за книгу "О Мейерхольде и других", Александр Ширвиндт за книги "В промежутках между", "Проходные дворы биографии", "Склероз, рассеянный по жизни". За активную издательскую деятельность в области литературы о театре специальным дипломом премии был награжден Государственный институт искусствознания.

Новых лауреатов "Театрального романа" поздравляли ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, журналист Юрий Рост, профессор ГИТИСа Алексей Бартошевич, председатель экспертного совета премии - директор Музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов. Председатель жюри премии Константин Райкин присутствовать на церемонии не смог, но записал видеообращение: "5 лет я являюсь председателем жюри - это очень большая честь. У меня есть прекрасная возможность эти книги читать, изучать, лелеять, холить, иметь в своем кабинете или доме. И сейчас я был одарен такими талантливыми, глубокими и важнейшими произведениями, которые отражают время и развивают нашу профессию. Я всех поздравляю с 5-летием, поздравляю лауреатов, прекрасных уважаемых мастеров. Я очень люблю нашу компанию, которую собрал Дмитрий Викторович Родионов. Я поздравляю его прежде всего с 5-летием этого начинания, и надеюсь, что оно будет продолжаться, жить и процветать и дальше".

Справка "РГ"

В конкурсе участвовали книги, написанные о театре на русском языке, изданные не позднее 1 сентября 2018 года, а также книги, выпущенные за год до момента проведения конкурса премии "Театральный роман" - 2018, но не вошедшие в "длинный список" 2017 года. Среди лауреатов премии "Театральный роман" прошлых лет - Валерий Фокин, Инна Соловьёва, Эдуард Кочергин, Алексей Бартошевич, Нонна Скегина, Дмитрий Трубочкин и многие другие известные театральные деятели.