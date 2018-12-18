Американского браконьера приговорили к просмотру мультфильма

В американском штате Миссури 29-летний Дэвид Берри и его близкие родственники три года занимались браконьерством - отстреливали в основном по ночам оленей и косуль. Без необходимой лицензии. У убитого животного отрезали голову на трофеи и, наверняка, после соответствующей обработки, на продажу. Останки оленей "охотники" попросту оставляли в лесу. За последние три года Берри истребил более сотни оленей.

Теперь, сообщают заокеанские СМИ, преступной охоте Дэвида правоохранители положили конец. Он был в конце концов арестован и на днях предстал перед судом. Судья оказался не только строгим блюстителем закона, но и психологом. А как иначе расценивать приговор - год за тюремной решеткой плюс обязательный ежемесячный просмотр диснеевского мультфильма "Бэмби"? Первый сеанс должен состояться не позднее 23 декабря.

Напомним: в этой ленте, вышедшей на экраны в 1942 году, рассказывается о судьбе олененка Бэмби, мать которого убили охотники и которого воспитывал отец. Не секрет, что мультики Уолта Диснея заставляют и детей, и взрослых глубоко, порой вплоть до слез, переживать судьбы героев его фильмов.

Конечно, слез от Дэвида судья не ждет. Но рассчитывает, что тот проникнется хотя бы сочувствием к олененку и что впредь, отправляясь на охоту, Дэвид будет вспоминать мультяшного, но такого забавного Бэмби. На подобный эффект рассчитывает и глава природоохранной организации штата Миссури Рэнди Доман, успевший "поаплодировать" решению судьи. Однако предсказать, как конкретно ежемесячный Бэмби подействует на закоренелого браконьера Берри, практически невозможно.