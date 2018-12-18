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18.12.2018 19:59
Рубрика: Экономика

Совсем не мелочь

Банк России открыл еще пять монетных площадок
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Банк России признал успешным эксперимент с созданием монетной площадки для банков, открыл такие информационные сервисы еще и в Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани, а позже планирует создать такие площадки в других городах.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло

Они позволяют банкам, которые имеют избыток или, наоборот, недостаток в монете, обмениваться ею напрямую, минуя центры обработки наличности ЦБ, а также анализируют исполнение заявок участников обмена. Первая площадка открыта в середине ноября на базе Волго-Вятского территориального управления Банка России в Нижнем Новгороде, ее участниками стало 21 подразделение кредитных организаций. Ежедневный оборот монет на ней достиг одной тонны, лучший результат был отмечен 27 ноября, когда полторы тонны монет, или свыше 80 процентов предложенных, были направлены получателю.

В России в обращении числится 65,6 миллиарда монет, или 455 штук на одного жителя, абсолютное большинство из них где-то осело мертвым грузом - 70 процентов количества монет приходится на "копеечные" номиналы (1, 5, 10, 50 копеек). Монетные площадки призваны стимулировать банки обмениваться уже выпущенной монетой, а не запрашивать все новых подкреплений у ЦБ, который несет большие издержки на чеканку, транспортировку и обработку монет. Сейчас крупнейшие кредитные организации обсуждают с Банком России упрощение требований к перевозке монет, чтобы снизить затраты на наличное денежное обращение.

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