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18.12.2018 19:15
Рубрика: Экономика

ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Кредитные организации смогут размещать информацию об обменных курсах валют только внутри помещений своих отделений. Такие требования вводит проект указания, разработанный Банком России.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как уточняется в сообщении ЦБ, новые нормы направлены на предотвращение деятельности незаконных точек обмена валюты и защиту прав. При этом регулятор не собирается запрещать банкам размещать вне своих отделений другие сведения о валютах. Например, перечень валют, с которым проводятся операции. Не планирует ЦБ ограничивать и размещение кредитными организациями информации о курсах иностранных валют в средствах массовой информации, мобильных приложениях и в Интернете.

Правом устанавливать обязательные требования для банков о порядке размещения ими информации об обменных курсах валют ЦБ наделил президент РФ Владимир Путин. Сегодня он подписал такие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

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