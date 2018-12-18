ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло

Кредитные организации смогут размещать информацию об обменных курсах валют только внутри помещений своих отделений. Такие требования вводит проект указания, разработанный Банком России.

Как уточняется в сообщении ЦБ, новые нормы направлены на предотвращение деятельности незаконных точек обмена валюты и защиту прав. При этом регулятор не собирается запрещать банкам размещать вне своих отделений другие сведения о валютах. Например, перечень валют, с которым проводятся операции. Не планирует ЦБ ограничивать и размещение кредитными организациями информации о курсах иностранных валют в средствах массовой информации, мобильных приложениях и в Интернете.

Правом устанавливать обязательные требования для банков о порядке размещения ими информации об обменных курсах валют ЦБ наделил президент РФ Владимир Путин. Сегодня он подписал такие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".