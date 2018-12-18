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18.12.2018 01:21
Рубрика: В мире

Бельгия начала импорт российских вин

Жители Бельгии теперь могут купить самые разные российские вина по цене от 8,5 до 140 евро за бутылку. Первая партия прибыла в порт Антверпена три недели назад. А презентация алкогольной продукции состоялась 17 декабря в Российском центре науки и культуры в Брюсселе. "Бельгийцы смогут лучше понять нашу страну, которая всем известна как страна-производитель водки", - заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

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А представитель компании-импортера рассказал ТАСС, что сейчас в магазинах представлены 32 наименования вин. Это продукция пяти винодельческих хозяйств, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области.

При этом у бельгийских предпринимателей не было проблем в связи с экономическими санкциями ЕС против России.

В мире Европа Бельгия
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