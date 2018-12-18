Бесконтактные платежи по карте "Мир" заработают в 2019 году

Система Mir Pay может заработать уже в начале 2019 года, заявил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Многие банки подключились к проверке системы в пилотном виде. "У четырех банков карта уже загружается", - отметил Владимир Комлев.

Советовать, как лучше усовершенствовать систему, будут сами клиенты банков. В эксперименте участвуют Россельхозбанк, МКБ, банк "Центринвест" и Уральский банк реконструкции и развития. В ближайшее время тестировать систему также начнут "СМП Банк", РНКБ и банк "Россия". Как отмечается, сначала бесконтактные платежи появятся на смартфонах на базе системы Android, а затем на других операционных системах.