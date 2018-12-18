Бобровский сыграл первый матч на ноль в этом сезоне НХЛ

Российский голкипер "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский отыграл первый сухой матч в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Во встрече с "Вегасом" наш вратарь отразил все 28 бросков по своим воротам. И для победы "Коламбусу" хватило всего одной шайбы - 1:0. Ну а Бобровский был признан лучшим игроком матча.

"Во второй половине третьего периода стало немного страшновато. Именно на этом отрезке Бобровский был великолепен. Потому что в первых двух периодах работы у него практически и не было", - оценил вклад голкипера в победу главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла.

Добавим, что "Блю Джакетс" в этом матче не смог помочь еще один наш соотечественник Артемий Панарин, который сообщил о плохом самочувствии буквально за час до игры. Но "Коламбус" справился и без него.