Большинство болгар выступили против однополых браков

Болгары терпимо относятся к абортам, разводам, гражданскому браку и к свободным связям, но категорически не приемлют однополых браков, свидетельствует опрос Института общественного мнения Gallup International, проведенный накануне Нового года. Об этом сообщает портал DNES.bg.

Категорически против однополых браков высказались 78 процентов опрошенных, еще 10 процентов болгарских граждан скорее согласны с этим мнением. Причем старшее поколение придерживается более консервативных взглядов относительно дома и семьи.

Социологи пришли к выводу, что общество в своем большинстве ориентировано на либеральные стандарты развития семейных отношений. Так, более 70 процентов респондентов защищают право на аборт, развод, гражданский брак и рождение детей вне брака.

Граждане Болгарии решительно высказались против семейного насилия. Лишь 7 процентов опрошенных могли представить себе ситуацию, когда муж поднимает руку на супругу. В этой связи эксперты полагают, что обеспокоенность за здоровье женщин в болгарской семье остается реальной.

Кроме того, подавляющее большинство не принимает физического наказания детей. Любопытно, что 75 процентов из числа опрошенных лиц обоих полов полагают, что мужчина должен нести ответственность за наполнение семейного бюджета.