Цена нефти откатилась к годовым минимумам

Стоимость нефти упала в цене во время торгов 18 декабря, достигнув минимума с октября прошлого года. Аналогичным образом цены вели себя в конце ноября, незадолго до встречи стран-участниц соглашения о регулировании добычи (ОПЕК+).

Цена февральского фьючерса на нефть Brent ближе к полудню падала с 59 долларов до 57,23, цена WTI - почти с 50 долларов до 48,15. Причина падения осталась прежней - опасения инвесторов по поводу переизбытка предложения нефти в 2019 году.

"Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков", указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". США, Россия и Саудовская Аравия контролируют около 35 процентов мирового рынка сырья, и если добыча в России и Саудовской Аравии ограничена сделкой ОПЕК+, то США могут наращивать производство без ограничений.

"Ведущие мировые энергетические агентства прогнозируют новые максимумы по американской добыче. Ранее ожидалось, что США станут мировым лидером по производству нефти в 2019 году, однако страна еще в прошлом месяце продемонстрировала исторические максимумы по производству, заняв лидерство. Таким образом, темпы роста производства сланцевой нефти в США является существенным фактором в пользу сохранения котировок на уровне ниже 60 долларов за баррель", - считают аналитики.