Черышева включили в Топ-100 игроков года

Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов уходящего года. В ней представлены игроки, занявшие места с 71-го по 100-е.

На 87-й строчке оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. Специалисты, принимавшие участие при составлении списка, отметили его игру на чемпионате мира.

Черышев стал лучшим бомбардиром нашей команды на турнире с четырьмя мячами. А его гол в ворота Хорватии претендовал на звание самого красивого в 2018 году. Но в итоге ФИФА сделала выбор в пользу Мохамеда Салаха с его голом "Эвертону".

- Сборная России провела великолепный турнир. Отдельно стоит отметить Черышева. Выйдя на замену в матче с Саудовской Аравией, он забил два мяча. Затем Денис отличился во встречах с Египтом и Хорватией. Прекрасное выступление, - пишут англичане.