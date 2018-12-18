Экс-главу "Правого сектора" в Львове нашли мертвым

Бывший глава запрещенной в России радикальной организации "Правый сектор" Игорь Коцюруба был найден мертвым в Львове. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, обстоятельства смерти 53-летнего мужчины пока не ясны. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Соратники Коцюрубы требуют от властей найти виновных в его гибели.

Напомним, Коцюруба был комендантом палаточного лагеря во время событий 2014 года на Майдане, а затем возглавил львовскую областную организацию "Правого сектора".