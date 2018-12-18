Эрдоган: Трамп одобрил военную операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью во время митинга в Конье, Турция, 17 декабря 2018. Фото: Presidential Press Service via AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил проведение новой турецкой военной операции в Сирии против курдских формирований, базирующихся к востоку от Евфрата.

Выступая на митинге в Конье, трансляцию которого вел телеканал NTV, Эрдоган подчеркнул, что Турция не позволит создать в Сирии террористический коридор. В рамках операции турецкие военные будут прочесывать территорию САР, "пока последний террорист не будет нейтрализован" и пока в стране не пройдут "свободные выборы", - цитирует РИА Новости турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что военная операция может начаться на сирийской территории вдоль турецкой границы в 500 километров "в любое время таким образом, чтобы не навредить военным США".

О том, что Турция готовится начать антитеррористическую операцию в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, Эрдоган заявил 12 декабря. На это сообщение в Вашингтоне отреагировали негативно. Официальный представитель министерства обороны США Шон Робертсон заявил о неприемлемости односторонних военных операций на северо-востоке Сирии.

Позже во время телефонных переговоров лидеры США и Турции обсудили вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Сирии, и договорились о более тесном сотрудничестве.