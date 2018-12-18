ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг

ФАС оштрафовала тройку крупнейших операторов сотовой связи - "Вымпелком", "МТС" и "Мегафон" - за установление внутрисетевого роуминга, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты посчитали, что операторы нарушают закон о защите конкуренции, завышая стоимость услуг связи при путешествиях по России и вводя абонентскую плату для клиентов, находящихся за пределами домашнего региона. Операторам выписали предупреждения, но поскольку они не исполнили их до конца, ФАС возбудила административные дела о нарушении антимонопольного законодательства.

После этого, как отмечают в ведомстве, операторы перестали брать с клиентов деньги за выезд за пределы "домашней" сети. Все платные опции были отменены. Это спасло операторов от обязательных для исполнения предписаний от антимонопольщиков, но не уберегло от штрафов. Каждая компания должна будет заплатить в бюджет по 737 500 рублей, на оплату штрафов им дано два месяца.