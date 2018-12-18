Федрезерв США подумает над изменением своей денежно-кредитной политики

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду огласит последнее в этом году решение по базовой процентной ставке. Но основная интрига будет заключаться не в ее очень вероятном повышении, а в планах американского регулятора по ставке в 2019 году. Она может вырасти меньше, чем ФРС планировала еще совсем недавно, и это теоретически способно ослабить позиции доллара.

В 2018 году ФРС поднимала базовую процентную ставку три раза - в марте, июне и сентябре. Общий цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерв начал в 2015 году после семилетнего перерыва, за это время ставка повышалась восемь раз и всегда с шагом 0,25 процентных пункта. После сентябрьского заседания ФРС ставка составляет 2-2,25 процента годовых. Ее четвертого за год повышения 19 декабря до 2,25-2,5 процента ждали накануне чуть больше 70 процентов участников рынка.

В последние месяцы рынки стали беспокоиться, что монетарная политика ФРС может оказаться избыточно жесткой, отмечает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. В пользу этого говорят как критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес ФРС, так и значительная нервозность американских фондовых индексов, указывает эксперт. Кроме того, у ряда инвесторов появились опасения по поводу замедления экономического роста в США.

Такая ситуация вызвала расхождения в ожиданиях рынка и самой ФРС по планам на следующий год. Рынок закладывает довольно низкую вероятность повышения ставки, в то время как регулятор, если судить по последним, сентябрьским, прогнозам, по-прежнему ориентируется на три повышения в будущем году, отмечает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Именно поэтому наибольший интерес инвесторов по итогам заседания 19 декабря вызовут обновленные прогнозы ФРС по ставкам, считает он.

Если ФРС США решит замедлить повышение базовой ставки в 2019 году, то это может поддержать курсы валют развивающихся стран

На таком фоне официальные представители Федрезерва начали посылать сигналы о вероятности смягчения денежно-кредитной политики. 28 ноября глава ФРС Джером Пауэлл давал понять, что повышение ставок может замедлиться, и даже отмечал, что ставки "чуть ниже нейтрального" уровня. Тем самым он фактически дезавуировал собственные комментарии, сделанные месяц назад: тогда глава ФРС заявил, что американскому регулятору еще предстоит пройти "длинный путь" до уровня равновесия, напоминает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. По его мнению, Федрезерв по итогам заседания в среду постарается добиться большей гибкости, избрав выжидательную позицию.

Аналитики группы Societe Generale полагают, что Федрезерв повысит ставку в 2019 году еще два раза, так как ожидание рецессии в начале-середине 2020 года на фоне перегрева экономики США и постепенного исчерпания фискальных стимулов будет ограничивать жесткость американского регулятора.

Такого же количества повышений ставки в следующем году ожидает и эксперт компании Coface по экономике США Бруно де Мура Фернандес. По его словам, к замедлению темпов роста американской экономики в 2019 году может привести снижение инвестиционной активности бизнеса, которую до этого подстегнуло падение ставки корпоративного налога. Кроме того, на объемах прибыли американских предприятий негативно скажется рост производственных затрат, вызванный увеличением импортных тарифов, говорит аналитик. Также из-за ужесточения денежно-кредитной политики вырастет стоимость обслуживания кредитов, добавляет Фернандес.

При этом со следующего года руководство Федрезерва начнет проводить пресс-конференции по итогам каждого заседания, что теоретически означает возможность изменения ставки на любом из них, напоминает Маккиннон. С другой стороны, в результате январской ротации членов комитета по открытым рынкам ФРС в нем, вероятно, укрепятся позиции сторонников более мягкой денежно-кредитной политики, говорит аналитик.

Возможное замедление повышения ставки ФРС, с одной стороны, может ослабить позиции доллара, поддержав валюты развивающихся стран в краткосрочной перспективе, считают аналитики группы Societe Generale. Однако, с другой стороны, причина замедления повышения ставки кроется в ожидании замедления роста экономики США, что негативно скажется на глобальном росте всей мировой экономики, подчеркивают они.