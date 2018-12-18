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18.12.2018 14:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где больше всего в России любят фаст-фуд

Текст: Светлана Батова
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Больше всего денег в России в фастфудах оставляют жители Екатеринбурга, а меньше - Воронежа. "Яндекс.Деньги" подсчитали средние чеки на блины и бутерброды в ресторанах быстрого питания.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, в целом за последний год россияне стали в два раза чаще ходить в бургерные, блинные и пиццерии. Исключение составила Москва - число платежей через "Яндекс.Деньги" в фастфудах уменьшилось в полтора раза. Самый большой рост интереса зафиксирован в Воронеже, Уфе, Перми, Ростове-на-Дону.

Самый большой средний чек у екатеринбуржцев - за один поход они оставляют по 381 рублю, 371 рубль тратит средний москвич, 347 - новосибирец. Самые экономные - воронежцы, они тратят по 223 рубля, причем за год их чек уменьшился на 10 процентов.

По мнению аналитиков "Яндекс.Денег", интерес к фастфудам вырос, но при этом денег люди тратят меньше. Это происходит за счет различных промоакций.

Больше всего денег тратят на пицеррию "Папа Джонс" - 972 рубля, затем в "ДодоПицце" - 580, еще в одной пиццерии "ПиццеХат" оставляют 575 рублей. На четвертом месте "Му-му" - 426 рублей, замыкает пятерку "Теремок" - 363 рубля.

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