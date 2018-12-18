Германия выплатит компенсации детям евреев-узников

По две с половиной тысячи евро выплатят единоразово власти ФРГ детям евреев, которые по программе "Киндертранспорт", начавшейся за девять месяцев до начала Второй мировой войны, были вывезены из нацистской Германии и оккупированных ею Австрии и Чехословакии. Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на комиссию по еврейским материальным искам к Германии.

Эти выплаты, по словам вице-президента комиссии Грега Шнайдера, могут рассматриваться как символическое признание страданий этих людей. Ведь тогда, 80 лет назад, они были оторваны от родителей, которых большинство из ребят так никогда и не увидели. Их старшие родственники погибли во времена Холокоста. Кто в концлагерях, кто от массовых расстрелов.

В ходе операции "Киндертранспорт", решающую роль в которой сыграл "Центральный британский фонд немецких евреев" (ныне - "Всемирная еврейская организация помощи"), были спасены до 10 тысяч человеческих жизней. Детей, начиная от младенческого возраста и кончая 17-летними, на пароходах и по железным дорогам вывозили подальше от гитлеровских палачей, главным образом в Великобританию.

По данным вышеупомянутой комиссии, сейчас в живых из эвакуированных осталось около тысячи, половина из них остаются в Соединенном Королевстве. Остальные переселились в другие страны, в частности, в Израиль, Австралию, Канаду.