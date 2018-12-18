Госдума одобрила декриминализацию репостов и лайков

Госдума приняла во втором чтении резонансные законопроекты президента, которые частично декриминализируют ответственность за действия с признаками экстремизма в интернете. Из Уголовного кодекса убирается наказание за так называемые лайки и репосты . Поправки будут иметь обратную силу - после вступления закона в силу будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.

Львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете, гласит статистика Генпрокуратуры. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно Сети.

Общественный резонанс вызвали дела, заведенные по поводу репостов и лайков сообщений с признаками экстремизма.

Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года указал судам "на необходимость исходить из характера и степени общественной опасности содеянного" при рассмотрении такого рода дел.

Президент РФ Владимир Путин в своих законопроектах предложил отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те нарушения, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Согласно изменениям, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон. Однако есть условие - деяние не должно представлять серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Речь в законопроектах идет о сообщениях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Первое нарушение будет наказываться куда мягче, чем предусмотрено сейчас. Для этого вносятся поправки в КоАП. Наказание устанавливается в виде штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, на юрлиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность, напомнил глава профильного комитета Павел Крашенинников. Максимальное наказание - лишение свободы на пять лет.

Ко второму чтению одобрены поправки, устанавливающие годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения. В настоящее время установлен срок в три месяца.

- Это обусловлено необходимостью проведения надлежащего административного расследования и других процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, - пояснил парламентарий.

В том числе это касается проведения экспертизы материалов на наличие экстремистских признаков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу президента России о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса решением, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете. С другой стороны нововведение, по его словам, сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети.

Поддержанный всеми фракциями во втором чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой в окончательном чтении 19 декабря. "Наше законодательство в данной сфере достаточно молодое, и оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики", - заключил Володин.