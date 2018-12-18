Госдума примет поправки о защите заемщиков

В среду Госдума должна окончательно одобрить поправки, которые ограничат процентные ставки и предельный размер долга по популярным у населения микрозаймам. Предполагается, что 20 сентября закон будет направлен в Совет Федерации, а оттуда уйдет на подпись президенту.

Поправки призваны усилить защищенность клиентов микрофинансовых организаций (МФО), заявил "Российской газете" директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. По его словам, рост числа заемщиков и общего объема займов демонстрирует востребованность таких финансовых услуг у населения. "В этой ситуации регулятору важно сохранить доверие к ним и повысить качество предлагаемых финансовых продуктов", - подчеркнул Кочетков.

Поправки предполагают дальнейшее ограничение предельного размера долга по микрозаймам. Сейчас действует правило, по которому долг по процентам не может превышать трех тел этого займа. Проще говоря, если человек занял у МФО 100 рублей, больше 400 рублей со всеми процентами и штрафами кредиторы требовать не могут. С 1 июля 2019 года коэффициент предлагается сделать двукратным, с 1 июля 2020 года - полуторным. То есть при аналогичном займе долг не превысит 250 рублей.

Кроме того, законопроект ограничивает максимальную ежедневную процентную ставку по микрозаймам. Существующий сейчас уровень более чем в два процента неприемлем, отмечал ранее в интервью "РГ" Илья Кочетков. С 1 июля 2019 года этот показатель снизится до одного процента.

Максимальная ежедневная ставка по микрозаймам с 1 июля 2019 года должна равняться одному проценту

В ЦБ подчеркивают, что все эти меры направлены на сдерживание темпов роста тех игроков микрофинансового рынка, которые строят бизнес-модели, не отвечающие интересам заемщиков: выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, злоупотребляют пролонгациями и рефинансированием, кредитуют граждан, которые изначально не в состоянии обслуживать займы. "Реализация предусмотренных законопроектом норм позволит создать благоприятные условия для развития эффективных и технологичных компаний, постоянно улучшающих свои скоринговые модели, более ответственно относящихся к выбору заемщика и условиям кредитования, способных предлагать приемлемые ценовые условия предоставления краткосрочных необеспеченных потребительских займов", - отметил Илья Кочетков.

Объем выдачи микрозаймов в России в 2018 году готовится установить очередной рекорд. По словам Олега Лагуткина, генерального директора бюро кредитных историй "Эквифакс", за девять месяцев года гражданам было выдано 121,9 миллиарда рублей. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го, и на 99 процентов больше в сравнении с показателем 2016-го. Средняя сумма займа выросла в третьем квартале 2018 года и составила 13,9 тысячи рублей - на одноу тысячу больше, чем годом ранее. "Уровень одобрения займов находится на достаточно высоком уровне и практически не меняется с течением времени, оставаясь на отметке в 42 процента", - уточнил "РГ" Лагуткин.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) обратили внимание на то, что в онлайн-сегменте уровень одобрения по самым популярным у населения "займам до зарплаты" составляет около 40 процентов, у МФО, работающих офлайн, - около 60 процентов. "Средний размер такого займа за 10 месяцев 2018 года составил чуть больше 7,7 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го он прибавил 2,8 процента", - рассказал "РГ" Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

После вступления поправок в силу рынок, по прогнозу экспертов, могут покинуть около половины микрофинансовых организаций, занимающихся выдачей "займов до зарплаты" и не сумевших перестроить свои бизнес-модели под работу в новых условиях. Чтобы это не привело к ограничению возможностей граждан быстро получать в долг небольшие суммы на короткие сроки, из-под ограничений, которые вводят поправки, вывели микрозаймы до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней. Плата за пользование таким займом не должна будет превышать 30 процентов его величины. То есть, если человек взял 10 тысяч, кредитор не сможет потребовать с него больше 3 тысяч рублей. Начисление пеней и штрафов разрешается в пределах 0,1 процента от суммы просрочки за каждый день.