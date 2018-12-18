Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России

Ранее Владимир Путин поручил усовершенствовать процедуру предоставления гражданства России тем, кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны.

Правительственный закон на эту тему принят Госдумой окончательно. Нововведение позволит без бюрократии принять в гражданство РФ соотечественников, "проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима".

Как заявил журналистам по итогам принятия закона председатель Госдумы Вячеслав Володин, в первую очередь, данные поправки позволят президенту Владимиру Путину поддержать наших соотечественников на Украине.

- Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих, - сказал глава нижней палаты.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов уточнил, что речь может идти не только об Украине, но и о Приднестровье, Молдавии, Прибалтике. По его словам, случаи массовых нарушений основных прав человека ставят вопрос о признании ряда государств или их частей "территорией геноцида и массовых нарушений прав наших соотечественников".

- Принятие данного законопроекта позволит решить ряд вопросов. Прежде всего, отмены как необоснованного требования рождения наших носителей русского языка или их родственников на территории бывшего СССР, - заявил Гаврилов. - Либо их родственников по прямой восходящей линии на той территории, которая сейчас относится к РФ.

Также, по его словам, речь идет о возможности упрощения режима въезда в Россию, процедур по получению вида на жительство. И, кроме того, о возможности решать вопросы по определению своего статуса за пределами 90 дней, по истечению которых многие из беженцев вынуждены покинуть Россию. "В условиях высокой опасности, особенно на Донбассе, такое требование является, на наш взгляд, не просто избыточным, а опасным", - заявил Гаврилов.

В кабмине пояснили, какая еще лишняя бюрократия сейчас мешает выдавать украинцам паспорта РФ. Дело в том, что у людей, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке, требуют регистрацию по месту жительства, указано в материалах к законопроекту. При этом беженцы обычно проживают у граждан, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию.

Новый закон, в числе прочего, упрощает прием в гражданство и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они теперь смогут подать заявление на льготное получение гражданства РФ по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.