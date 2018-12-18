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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

18.12.2018 11:27
Текст: Ирина Жандарова

Госдума увеличила максимальную сумму микрозайма для малого бизнеса

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Максимальный размер суммы микрозайма для представителей малого и среднего бизнеса увеличится до 5 млн рублей, соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума. Раньше предельный уровень составлял 3 млн рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Кроме того, закон позволяет микрофинансовым организациям кредитовать организации, занимающиеся поддержкой МСП. А "Корпорации МСП" предоставляется право докапитализировать региональные гарантийные организации.

По мнению авторов документа, изменения позволят создать непрерывную линейку льготного кредитования и повысить эффективность работы организаций, поддерживающих бизнес.

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