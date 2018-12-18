. События года 2018

Максимальный размер суммы микрозайма для представителей малого и среднего бизнеса увеличится до 5 млн рублей, соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума. Раньше предельный уровень составлял 3 млн рублей.

Кроме того, закон позволяет микрофинансовым организациям кредитовать организации, занимающиеся поддержкой МСП. А "Корпорации МСП" предоставляется право докапитализировать региональные гарантийные организации.

По мнению авторов документа, изменения позволят создать непрерывную линейку льготного кредитования и повысить эффективность работы организаций, поддерживающих бизнес.