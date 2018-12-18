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18.12.2018 12:49
Рубрика: Власть

За вовлечение детей в несанкционированные митинги накажут штрафами

Текст: Татьяна Замахина
За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции вводится серьезное наказание. Штрафы за циничное использование детей в политических целях дойдут до миллиона, также можно будет получить арест на срок до месяца.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, указали авторы.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Путин допустил внесение изменений в закон о митингах

Один из них - депутат-единоросс Евгений Ревенко - сообщил, что поправки вызваны серией несанкционированных акций с широким вовлечением в них несовершеннолетних. Кроме того, растет число задержанных на митингах подростков. По данным МВД, за прошлый год таковых оказалось 475. И только за одну акцию в мае 2018 года было задержано 223 подростка.

Несовершеннолетние, таким образом, стали едва ли не основной аудиторией организаторов такого рода акций, их расходным материалом, заявил парламентарий. Для того, чтобы рекрутировать на баррикады подростков, разворачиваются масштабные кампании в соцсетях. "Надо дать по рукам всем тем, кто пытается использовать наших детей в своих политических корыстных целях", - призвал инициатор в ходе рассмотрения.

При этом он отметил, что законопроект не ограничивает свободу собраний, не ущемляет интересы несовершеннолетних и их родителей. Он касается исключительно организаторов несанкционированных акций, втягивающих в политику подростков.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Путин увеличил штрафы организаторам митингов

Согласно инициативе, за первое нарушение организаторам митинга грозит арест на срок до 15 суток. Также может быть наложен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или назначены обязательные работы на срок от 20 до 100 часов. Штраф для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для компаний - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное совершение правонарушения будет караться повышенной административной ответственностью. Штраф для граждан будет в диапазоне от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, или могут быть назначены обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, а также арест на срок до 30 суток. Штрафные санкции для должностных лиц - от 200 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Рассмотрение дел о данных административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей, указано в пояснительной записке.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Закон о митингах
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