Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году

В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.

Об этом Куомо сообщил в понедельник во время оглашения своих законодательных инициатив на первые 100 дней 2019 года. Трансляция выступления велась в Twitter политика.

"У нас действуют две уголовно-правовые системы. Одна из них - для состоятельных и обеспеченных, вторая - для всех остальных. Этому будет положен конец", - заявил губернатор, призвав легализовать употребление взрослыми марихуаны "раз и навсегда".

Подобное заявление идет вразрез с прежней позицией Куомо, пишет ТАСС. В феврале он назвал каннабис наркотиком, который провоцирует употребление других наркосодержащих веществ и возникновение зависимости от них.

На федеральном уровне американские законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причислена к наркотикам. Сейчас в 10 из 50 штатов, а также в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях. Еще в 33 штатах США продажа марихуаны в медицинских целях не считается правонарушением.