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18.12.2018 02:12
Рубрика: В мире

Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Фото: AP Photo/Mary Altaffer Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Фото: AP Photo/Mary Altaffer

В начале будущего года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предложит парламенту штата рассмотреть и одобрить законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях.

Об этом Куомо сообщил в понедельник во время оглашения своих законодательных инициатив на первые 100 дней 2019 года. Трансляция выступления велась в Twitter политика.

Фото: depositphotos.com
Употребление марихуаны в медицинских целях стало легальным в Британии

"У нас действуют две уголовно-правовые системы. Одна из них - для состоятельных и обеспеченных, вторая - для всех остальных. Этому будет положен конец", - заявил губернатор, призвав легализовать употребление взрослыми марихуаны "раз и навсегда".

Подобное заявление идет вразрез с прежней позицией Куомо, пишет ТАСС. В феврале он назвал каннабис наркотиком, который провоцирует употребление других наркосодержащих веществ и возникновение зависимости от них.

На федеральном уровне американские законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая причислена к наркотикам. Сейчас в 10 из 50 штатов, а также в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях. Еще в 33 штатах США продажа марихуаны в медицинских целях не считается правонарушением.

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