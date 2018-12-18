Япония направит рекордную сумму на укрепление национальной обороны

В Японии принята новая программа укрепления национальной обороны на предстоящие десять лет. На ее реализацию будут направлены рекордные средства. Это следует из положений программы, опубликованных во вторник министерством обороны Японии.

Только в первые пять лет планируется израсходовать 27 триллионов иен (238 миллиардов долларов). В частности, предусмотрено строительство первого в стране авианосца на базе вертолетоносца ВМС "Идзумо". Для размещения на авианосце будут закуплены 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Также в ближайшие десять лет Япония развернет два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore, пишет ТАСС.