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18.12.2018 17:50
Рубрика: Власть

Иностранцам запрещают владеть новостными агрегаторами

Текст: Татьяна Замахина

Долю иностранного владения новостным агрегатором ограничат 20 процентами. На это направлен законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Запрет касается как владения, так и управления либо контроля, в том числе косвенного.

За неисполнение требований интернет-сборникам новостей грозит блокировка. Это может быть сделано только по решению суда.

Согласно пояснительной записке, владельцы новостных агрегаторов оказывают информационное воздействие на население страны. Так что нужно установить к ним требования, схожие к действующим по отношению к СМИ. Пока же остается лазейка, чтобы "влиять на развитие демократических институтов, что угрожает общественному порядку в нашей стране".

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Законопроектом предусмотрен переходный период. Владельцам агрегаторов дается полгода, чтобы привести документы в соответствие с законодательством.

Правительство РФ поддерживает концепцию проекта, сообщил полпред кабмина в Госдуме Александр Синенко.

- Новостные агрегаторы стали повседневной реальностью, - сказал он. - И с учетом охвата аудитории и значимости именно такого способа донесения до широких слоев населения определенной информации нам представляется, что подобного рода явления могут быть ограничены государством, в том числе с точки зрения структуры собственности.

Интересно, что в Минкомсвязи РФ при этом усомнились в эффективности законопроекта, о чем РИА Новости сообщил замминистра Алексей Волин.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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Он сказал, что в ведомстве не видят смысла в законопроекте, ведь по закону агрегаторы новостей берут информацию из зарегистрированных СМИ, на которые и так распространяются указанные ограничения.

"Яндекс", агрегатор которого теоретически может попасть в зону действия поправок, тоже не видит необходимости ограничивать иностранное участие. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-компании. Однако, если такой закон будет принят, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства.

Впрочем, законопроект может измениться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по информационной политике провести консультации с правительством и экспертами. Это необходимо сделать до второго чтения.
 

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