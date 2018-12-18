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18.12.2018 21:03
Рубрика: Власть

Итоги 2018 года

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
В среду состоится последнее пленарное заседание Государственной Думы в 2018 году. Уверен, что этот год войдет в историю как время важных изменений российского законодательства.

В феврале мы приняли внесенный президентом страны закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года.

Этого повышения долго ждали миллионы граждан нашей страны, за него активно боролись профессиональные союзы, оно было частью предвыборной программы "Единой России". В результате с 1 мая МРОТ вырос почти на 20 процентов и составил более 11 тысяч рублей. По новому закону он будет ежегодно пересматриваться в сторону увеличения в соответствии с изменением прожиточного минимума.

Фото: Depositphotos.com
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В мае мы поддержали закон об ответных мерах на недружественные действия США и иных иностранных государств, присоединившихся к антироссийской санкционной политике. Данный закон предоставляет правительству право по поручению президента России вводить запреты и ограничения, касающиеся других стран. При этом специально оговорено, что не может подлежать запрету ввоз жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. На основе этого закона, в частности, 1 ноября были введены ответные контрмеры на санкции Украины.

В осеннюю сессию Госдума приняла решение об изменении параметров пенсионной системы.

Основная цель этих изменений - повышение пенсий. Если бы мы ничего не меняли, то постепенно пенсии начали бы уменьшаться и в результате все пенсионеры (и те, кто имеет большой стаж, и те, кто никогда официально не работал) стали бы получать одинаковую мизерную пенсионную выплату. Чтобы этого избежать, пенсионный возраст будет поэтапно увеличен на пять лет и для женщин, и для мужчин.

Благодаря данному решению страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам будет расти в среднем на 1000 рублей ежегодно. В перспективе размер пенсий составит не менее 40% утраченного заработка, как того требует ратифицированная в этом году 102-я Конвенция Международной организации труда.

Одновременно мы приняли комплекс мер по поддержке лиц предпенсионного возраста.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Установлена уголовная ответственность за необоснованный отказ им в приеме на работу и за их необоснованное увольнение, максимальный размер пособия по безработице увеличен для них более чем в два раза, предусмотрены дополнительные бюджетные расходы на их переквалификацию. Кроме того, работники старших возрастов ежегодно смогут получить два оплачиваемых работодателем дня для прохождения диспансеризации. Для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет сохранены льготы по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу, а также право на обязательную долю в наследстве. По желанию человека с нынешнего пенсионного возраста ему будет выплачиваться накопительная пенсия.

Еще одно важное событие - принятие профицитного федерального бюджета на ближайшие три года. При работе над бюджетом мы стремились достичь тех целей, которые были поставлены в Послании президента Федеральному Собранию и в майском указе Владимира Путина. Конечно, в центре нашего внимания были национальные проекты. На их реализацию в течение шести лет будет выделено около 13 трлн рублей (почти 6 трлн - в 2019-2021 годах). Эти средства пойдут на решение демографических проблем, на развитие здравоохранения и образования, на улучшение ситуации в других сферах нашей жизни.

О том, какие законопроекты будут для нас приоритетными в весеннюю сессию, я расскажу на страницах "Российской газеты" на следующей неделе.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева
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