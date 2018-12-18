К сервисам доставки примкнули еще семь тысяч кафе и ресторанов

В 2018 году рынок доставки еды вырос на 20 процентов, в 2019-м тенденция продолжится, прогнозирует Яндекс.Еда. Драйвером станет подключение крупных ресторанных сетей, а также экспансия в регионы.

Активнее всего сервисы проявляют себя в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Большая часть проектов в области доставки еды стартовала именно в этом году. Яндекс.Еда после покупки сервиса Foodfox за год подключила более семи тысяч ресторанов-партнеров (для сравнения, в марте 2018 года к сервису было подключено около тысячи ресторанов). По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, все проекты выросли на 100-300 процентов. Они стартуют с нулевой базы - доставка еды в электронной коммерции пока занимает небольшую долю - однако с едой хорошо продаются совместные товары, поэтому прогнозы развития рынка могут быть самые смелые.

"Еда - одна из категорий, которая набирает наибольшую популярность в интернете. Сюда клиент возвращается в среднем 8,4 раза в год. Следующая по популярности категория - детские товары, куда клиенты возвращаются 4,5 раза в год", - рассказал "Российской газете" Артем Соколов.

Детские товары и еда - категории, которые набирают все большую популярность в интернете

По словам руководителя Союза управляющих ресторанами Сергея Миронова, агрегаторы будут продолжать "качать на себя трафик" и приобретать новых клиентов. Если раньше прерогатива доставки оставалась за крупными поставщиками, вроде сетевых ресторанов, а затем появился ряд агрегаторов, из которых в лидеры выбились только двое: Яндекс и Delivery Club. Именно они сейчас делят рынок.

"Доставка объективно мешает ресторатору. Если бы ее не существовало вообще, рестораторам было бы гораздо лучше. Но раз она есть, мы принимаем правила игры, - говорит руководитель Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов. - Развитие доставки будет продолжаться. Отчасти потому, что ресторанный рынок сейчас переживает сложности, и любая копейка ему в помощь. Несмотря на то что ресторан при этом практически выходит в ноль, число доставщиков будет только расти".

Каждый ресторан сам решает, соглашаться ли на сотрудничество с сервисами по доставке еды или нет, однако собственный сервис доставки для одиночного ресторана мало оправдан. Элитные рестораны организовывать собственную доставку также не спешат. Дело в том, что агрегаторы куда более эффективно рекламируют то или иное место, чем другой способ рекламы, на которую может уйти то же самое количество денег.

3,5 миллиарда долларов в год, по оценкам фонда Target Global, составляет объем российского рынка доставки еды из ресторанов

Другая причина - конкуренция. Рестораны часто втягиваются в доставку только потому, что их соседи начали работать с агрегаторами. Доставщики, по сути, провоцируют и остальных принять участие в этом процессе. Рестораны не всегда выигрывают от такой цепной реакции. Например, человек может находиться в соседнем доме от ресторана, но все равно закажет доставку еды. Ресторатору придется заплатить агрегатору 30-35 процентов за услугу.