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18.12.2018 10:51
Рубрика: В мире

Китай отметил 40-летие реформ и открытости заявкой на дальнейшее развитие

Китай 18 декабря отмечает 40-летие политики реформ и открытости. Именно в этот день в 1978 году открылся III пленум ЦК КПК XI созыва, на котором и был дан старт политике, превратившей КНР во вторую по величине экономику мира.
Фото: Медиакорпорация Китая

Реформы и открытость явили миру китайское экономическое чудо. За последние четыре десятилетия средневзвешенные темпы роста ВВП КНР составляли 9,5% в год. За 40 лет страна преобразилась: из-за черты абсолютной бедности были выведены более 740 млн человек, а к 2020 году Китай полностью искоренит нищету. В последнее время страна выводила из-за черты бедности более миллиона человек в месяц, избавляла от нищеты по одному человеку каждые три секунды. Более того, Китаю за 40 лет удалось построить "кряжистый" средний класс численностью порядка 400 млн человек.

Это, во-многом, стало возможным благодаря тому, что экономическая инициатива была передана в руки народа: в стране появился целый класс предпринимателей. За 40 лет проведения политики реформ и открытости количество индивидуальных предпринимателей в Китае увеличилось более чем в 500 раз, частных предприятий - в 338 раз. На сегодня частный сектор в КНР обеспечивает 80% новых рабочих мест, 70% инвестиций за рубеж, 60% национального ВВП и 50% налоговых поступлений.

Свой - и весьма увесистый - кусок пирога от политики реформ и открытости получил зарубежный капитал, для которого страна открыла двери, и, по словам нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, "продолжает распахивать их все шире". Сегодня в КНР работает порядка $2 трлн зарубежных инвестиций. Предприятия с участием инокапитала на сегодня обеспечивают 50% китайского экспорта, 25% промпроизводства, 20% доходов в казну и 10% рабочих мест. Видно, что Китай не просто обогатился сам, но и дал возможность заработать зарубежным партнерам.

Китай при этом подтверждает, что его открытость перед зарубежными партнерами останется неизменной. "Практика 40-летнего проведения политики реформ и открытости показывает, что развитие Китая невозможно реализовать в закрытом формате, в отрыве от всего мира. В то же время, для реализации процветания миру также нужен Китай", - подчеркнул 18 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии в честь 40-летия реформ. По его словам, Китай продолжит "поддерживать многостороннюю торговую систему, стимулировать либерализацию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций, продвигать развитие экономической глобализации". Глава китайского государства особенно подчеркнул, что "Китай при этом ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития".

Вместе с открытостью продолжатся и реформы, заверил Си Цзиньпин. Он призвал "рассматривать развитие в качестве наиважнейшей задачи". "Только твердо рассматривая экономическое строительство в качестве центральной задачи… можно всесторонне усилить совокупную мощь государства и заложить мощную материальную основу для достижения великого возрождения великой китайской нации", - отметил председатель КНР. Он подтвердил курс Китая по таким важнейшим направлением, как полное искоренение нищеты, решение экологических проблем, поддержка инноваций и развития высоких технологий. Си Цзиньпин подчеркнул готовность "без промедлений и раздумий" поддерживать развитие частного сектора экономики и "выявлять решающую роль рынка" в экономическом развитии.

Вполне естественно, что за развитием политики реформ и открытости следит весь мир, прежде всего - ближайшие зарубежные партнеры КНР, среди которых Россия. Президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел Игорь Иванов отметил, что России интересен опыт, накопленный Китаем за 40 лет реформ. Что пригодилось бы России из китайского опыта - с этим вопросом информслужба "Россия-Китай: главное" обратилась к живущим в КНР российским журналистам и предпринимателям. По итогам проведенного среди них блиц-опроса выяснилось: большинство в 40% респондентов считают, что России стоило бы поучиться у КНР формированию долгосрочной и последовательной национальной стратегии развития. Такое же количество опрошенных считают полезным заимствование опыта КНР в сфере поддержки инноваций и развития высоких технологий. Порядка 30% респондентов считают нужным поучиться у Китая привлечению иностранных инвестиций, в частности - изучить опыт китайских специальных экономических зон и зон свободной торговли. По 20% опрошенных считают, что России было бы полезно перенять опыт Китая в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также в сфере муниципального развития и благоустройства городов.

Источник: Информационная служба Приложения "Россия-Китай: главное".

В мире Восточная Азия Китай
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