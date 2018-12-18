Когда имеющий статус безработного может оформить пенсию

Мне исполнится 55 лет 8 февраля 2019 года. На сегодняшний день я стою на учете в службе занятости по безработице. С учета, по действующему на сегодняшний день порядку, должна быть снята в феврале 2019. Продлят ли мне срок пребывания на учете в связи с новым законом, ведь пенсию я смогу оформить не ранее 55 лет и 6 месяцев. И буду ли я получать пособие по безработице? С уважением, Людмила Николаевна Чарикова.

В федеральном законе "О занятости населения в РФ (№1032-1 от 19 апреля 1991 года) перечислены все случаи, когда гражданина снимают с учета в качестве безработного. Одно из оснований - достижение гражданином пенсионного возраста и назначение ему страховой пенсии по старости либо по государственному пенсионному обеспечению, сообщили "РГ- Неделе" в Роструде.

С 1 января 2019 года, пенсионный возраст в стране увеличивается с 60 и 55 лет соответственно для мужчин и женщин, до 65 и 60 соответственно для мужчин и женщин. При этом в первые два года - в 2019 и 2020 - действует правило, по которому пенсию можно оформить на полгода раньше, то есть в 55 лет 6 мес. женщины и 60 лет 6 мес. мужчины в 2019 году и в 56 лет 6 мес. женщины и 62 года 6 мес. мужчины в 2020 году.

В момент, когда вам исполнится 55 лет в феврале 2019 года, право на назначение страховой пенсии по старости еще не наступит, поэтому с регистрационного учета в качестве безработного вас не снимут - для этого не имеется оснований.

Что касается выплаты пособия по безработице, Законом о занятости установлен максимальный периодего выплаты. В настоящий момент каждый период выплаты пособия не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Но с 1 января 2019 года граждане предпенсионного возраста получат дополнительные гарантии. Срок выплаты пособия для них может быть продлен, если их страховой стаж превышает 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Срок выплаты пособия продлевается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы свыше указанного стажа.