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18.12.2018 17:26
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал возвращение курилок в аэропорты

Текст: Татьяна Замахина
Комнаты для курения могут вернуться в аэропорты - при соблюдении условия изоляции помещений. Законопроект об этом поддержал профильный комитет Госдумы по охране здоровья.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Напомним, что летом 2014 года в России запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. "Курилки" должны быть организованы в специально выделенных изолированных помещениях, указал автор - депутат от "Единой России" Сергей Боярский.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Это является оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства, решил комитет. Во многих помещениях в аэропортах люди все равно продолжают курить, отметил его глава Дмитрий Морозов.

"Нужно бороться с курением, не с курильщиками", - подчеркнул депутат, призвав параллельно усиливать меры против нарушителей антитабачного законодательства, а также контроль.

Зампред комитета Леонид Огуль подтвердил, что курильщики находят обходные пути. Согласно опросам, запрет на дым в аэропортах не соблюдает две трети курильщиков. Граждане в ожидании самолета дымят в туалетах, в комнатах матери и ребенка, на лестницах и в других неположенных местах.

Вред, который специальные комнаты наносили некурящим пассажирам, в итоге оказался несоизмеримо меньше того, который наносит курение в неположенных местах, считает парламентарий.

Документ ранее получил поддержку думского комитета-соисполнителя - по транспорту и строительству.

Однако против его принятия выступает Минздрав РФ.

Курительные комнаты делают курение социально приемлемой нормой, их наличие увеличивает потребление табака, заявил на заседании комитета заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай .

- На этот счет существует достаточно много научных данных, которые показывают, что сам по себе факт наличия курилок влияет на потребление табака, - заявил он.

Между тем Сергей Боярский в ходе заседания высказал еще одну идею. Он предложил обязать курильщиков электронных сигарет тоже ходить в "курилки". По его словам, курение нагревателей в общественных пространствах аэропортов провоцирует простых курильщиков на курение в туалетах.

Власть Право Законодательная власть Госдума Борьба с курением Законопроекты и комментарии
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