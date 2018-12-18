Константин Косачев: Киеву развязывают руки на любые шаги

Принятая Генассамблеей ООН 17 декабря резолюция о "российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей" не должна производить впечатления "весь мир против России".

Во-первых, это резолюция украинская, а не коллективная. А потому там сохранился и весь актуальный украинский "сленг" на тему "оккупации", однобокая трактовка инцидента в районе Керченского пролива и т.п., конечно же, поддержанные западными "кураторами" Киева.

Под давлением западников ГА отклонила также вполне разумные предложения Ирана и Сирии о проведении "тщательного и транспарентного расследования” инцидента в Керченском проливе и привлечении виновных к ответственности, а также логичный призыв к обеим сторонам быть сдержанными, уважать суверенные границы друг друга, и воздержаться от призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов - то есть баланс в эту украинскую "агитку" даже не попытались привнести.

Во-вторых, демонстрации "единства международного сообщества" тоже не получилось. Проголосовавших "против" и воздержавшихся больше, чем голосов "за": 91 против 66. Зато получился хороший смотр "внутрипартийной дисциплины" Запада и ясный список стран, зависимых от него. А треть от общего числа членов ООН - это абсолютный максимум, который могут собрать вокруг себя американцы, последовательно поддерживающие Украину в противостоянии России.

В-третьих, осуждение "милитаризации Крыма" Россией в условиях, когда военные провокации Украины при полном попустительстве Запада только нарастают - это абсолютно бессмысленный акт. Любая страна будет защищать свою территорию теми средствами, которые у нее имеются. Прекратится показная военная активность у Крыма - не будет и "милитаризации". Это следствие, а не причина.

Наконец, "шедевр" резолюции - осуждение строительства моста (!) через Керченский пролив. ГА ООН не осудила отключения Крыму жизненно важных ресурсов - воды и электричества, но осуждает создание "дороги жизни" для крымчан, чьи права грубо попраны Украиной и санкциями Запада.

Поэтому резолюция не просто бесполезная - хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова. Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.