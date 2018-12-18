Закон Республики Крым от 18 декабря 2018 года № 555-ЗРК/2018 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственным Советом Республики Крым 17 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 22544526,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 21874526,3 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - в сумме 560000,0 тыс. рублей, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, - в сумме 110000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 22544526,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 24246776,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 23536776,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - в сумме 600000,0 тыс. рублей, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, - в сумме 110000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 25830724,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 25083724,5 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - в сумме 637000,0 тыс. рублей, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, - в сумме 110000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 24246776,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25830724,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно Приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2019 году согласно Приложению 5 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно Приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2019 год - не более 3383144,3 тыс. рублей;

2) на 2020 год - не более 3887882,9 тыс. рублей;

3) на 2021 год - не более 4276075,9 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Республике Крым, за пределами территории Республики Крым, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Крым от 21 декабря 2017 года № 446-ЗРК/2017 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", за исключением средств, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются Фондом в 2019 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что:

1) доходы, поступившие сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, за исключением средств, имеющих целевое назначение, направляются на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда;

2) субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон;

3) Фонд вправе перераспределять бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение Фондом своих функций по целевой статье 73 2 01 50930 "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Республике Крым в рамках непрограммного направления деятельности органа управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации", между группами (подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон;

4) остатки средств, не использованные на начало текущего финансового года и не подлежащие в соответствии с бюджетным законодательством возврату в бюджеты, из которых они были предоставлены, направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов

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