Курс евро превысил 76 рублей

Курс евро 18 декабря поднялся до уровня 76 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 12:39 по московскому времени, евро поднялся на 22 копейки - до 76 рублей. В последний раз такой курс наблюдался 7 декабря этого года. Курс доллара вырос на 2 копейки - до 66 рублей.

Напомним, что данные последнего прогноза инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch свидетельствуют о том, что рост экономики в России может составить 2,1 процента при условии, что курс доллара должен быть на уровне 65 рублей, а стоимость нефти - 100 долларов.