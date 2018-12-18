Лионель Месси уже в пятый раз получил "Золотую бутсу"

Футболист "Барселоны" Лионель Месси в рекордный пятый раз получил "Золотую бутсу". Этот приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран.

Месси забил больше всех в испанском первенстве в прошлом сезоне - 34 мяча. По правилам, представителям пяти ведущих лиг - Испании, Англии, Италии, Германии и Португалии, очки начисляются с коэффициентом 2. Иными словами, число голов умножается на два. Таким образом, Лионель набрал 68 очков.

Вторым в этом списке стал форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах (32 гола, 64 очка), третьим - бомбардир "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн (30 голов, 60 очков).

- Выступая за лучший клуб мира, гораздо легче выигрывать индивидуальные призы, - отметил Месси. - Все знают, что голы никогда не были моей самоцелью. Главное - результат команды. Надеюсь, мы сумеем наконец победить в Лиге чемпионов.