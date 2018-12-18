"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Моуринью

"Мы благодарим Жозе за то время, что он работал у нас и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении.

Важный штрих: "Юнайтед" не собирается искать португальцу замену в нынешнем сезоне. Уже в ближайшее время клуб объявит имя специалиста, который возглавит команду на правах исполняющего обязанности главного тренера.

А с новым наставником "манкунианцы" определятся уже в июне. В числе вероятных кандидатов - бывший рулевой мадридского "Реала" Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Отставка Моуринью, если говорить откровенно, сюрпризом не стала. В этом сезоне выступления "красных дъяволов" оставляют желать лучшего. С одной стороны - команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, с другой - вылетела из Кубка английской лиги и занимает шестое место в Премьер-лиге с отставанием от зоны Лиги чемпионов в 11 очков.

В связи с уходом Моуринью забавными кажутся слова его агента Жорже Мендеша, которые он произнес на прошлой неделе. "Жозе останется в "Юнайтед". У него долгосрочный контракт. Клуб им доволен", - говорил тогда Мендеш. За 2,5 года у руля "МЮ" Моуринью выиграл три трофея. Причем сделал он это в дебютном сезоне, завоевав Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.