"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

Один из самых популярных и богатых футбольных клубов мира "Манчестер Юнайтед" объявил во вторник об увольнении Жозе Моуринью. Португальский специалист получит крупную неустойку, но его эпоха, кажется, завершается.

Получив приглашение в лондонский "Челси" в июле 2004-го, в интервью клубному телевидению он первым делом назвал себя "особенным". Для человека, никогда не игравшего в футбол на серьезном уровне и начинавшего карьеру переводчиком Бобби Робсона, это было как минимум смело. Даже несмотря на победы с "Порту" в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Но прозвище "особенный" приклеилось к нему навсегда. И Жозе быстро доказал, что достоин именоваться именно так.

Список титулов, выигранных Моуринью в Португалии, Англии, Италии, Испании, более чем достойный - 25 трофеев. Из них, наверное, самым впечатляющим был Кубок чемпионов, выигранный с "Интером" - миланский клуб не знал подобного успеха 55 лет. И трудно вообразить, что он способен повторить его в обозримом будущем. Пожалуй, именно весна 2010-го стала пиком карьеры Моуринью. Добившись с "Интером" всего, он пошел за новым вызовом в "Реал". Там были Кубок короля и чемпионство, затем удачное на первых порах возвращение в "Челси" и громкий переход в "Манчестер Юнайтед". Но на уровне Лиги чемпионов Жозе брать трофеи перестал. Тех, кто внимательно следит за карьерой португальца, это не удивляет.

У Моуринью никогда не было проблем с самооценкой, и критическим отношением к себе он уж точно не страдает. В какой-то момент, похоже, это трансформировалось в некую форму мании величия. Португалец всегда работал в топ-клубах с самыми лучшими игроками. При этом он даже не пытался выстраивать с ними нормальные, человеческие отношения. Ссоры Жозе с футболистами - непременный атрибут его карьеры. Такой же, как скандалы с журналистами, которых он регулярно обвинял в неуважении.

Апогея все негативные черты "особенного" достигли как раз в Манчестере. С "Юнайтед" за два с половиной года он выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги. Для другого клуба это был бы отличный результат, но "Олд Траффорд" еще слишком хорошо помнит времена сэра Алекса Фергюсона. Тогда "красные дьяволы" доминировали на Британских островах, побеждали в Лиге чемпионов и стали брендом мирового уровня, который стоит миллиарды.

Моуринью в "МЮ" в конечном итоге перессорился со всеми - с игроками, прессой, болельщиками. Он умудрялся постоянно жаловаться - на судей, на погоду, на невезение. Но самыми удивительными были его жалобы на нехватку топ-игроков, при том что за два сезона с его подачи клуб накупил футболистов на космическую сумму в 400 миллионов фунтов стерлингов. Лига Европы - слабая компенсация за такие расходы.

Формально "Юнайтед" не то чтобы провалился. На момент увольнения Жозе команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов и находится на шестом месте в чемпионате. Но отставание "МЮ" от лидирующего "Ливерпуля" составляет 19 очков. И соседями "дьяволов" по таблице на самом деле являются не "Манчестер Сити", "Арсенал" или "Тоттенхэм", в чьей компании мы и привыкли видеть этот клуб, а "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Вест Хэм". То есть обычные середняки, и не мечтающие о богатстве и популярности "Юнайтед".

Но главная причина увольнения даже не количество набранных очков, а абсолютно ужасный футбол, в который играет команда. В последнем туре "МЮ" проиграл "Ливерпулю" 1:3, а соотношение ударов по воротам было 6:36 не в пользу манкунианцев. "Дьяволы" совершенно разучились действовать "первым номером" и играть в атаку. Глухая оборона и ожидание ошибки соперника - вот тактика нынешнего "МЮ". Руководство терпело это даже слишком долго. Скорее всего, еще и по причине того, что продлило с португальцем контракт в середине прошлого сезона. Кажется, это было роковой ошибкой. Моуринью, судя по его последним комментариям, от реальности оторвался окончательно. К примеру, после уже упомянутого матча с "Ливерпулем", проигранного по всем статьям, единственной причиной неудачи он назвал... невезение. И в итоге его все-таки уволили. Даже несмотря на то, что компенсация за досрочное расторжение договора, по разным оценкам, составит до 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

Примечательно, что в Англии нет, кажется, ни одного человека, который назвал бы изгнание Моуринью несправедливым или поспешным. Популярнейший эксперт Гари Линекер в "Твиттере" написал: "Расставание было неизбежным". Бывший защитник "МЮ" Рио Фердинанд, раньше поддерживавший Жозе, констатировал: "Сейчас самое подходящее время для этого".

И.о. главного тренера назначен Майкл Каррик. Из серьезных кандидатов фаворитом на освободившуюся вакансию называют Лорана Блана. А вот решится ли кто-то из европейских грандов предложить работу самому Моуринью, с учетом "токсичности" его фигуры и огромных затрат, которые неизбежны при его появлении, - очень большой вопрос.