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18.12.2018 15:30
Рубрика: Культура

Мединский посетил в Ватикане уникальную выставку

Текст: Нива Миракян (Рим)
В рамках двухдневного визита в итальянскую столицу министр культуры РФ Владимир Мединский посетил резонансную выставку "Русский Путь. От Дионисия до Малевича", проходящую в Музеях Ватикана. Экспозиция, открывшаяся 19 ноября, стала ответом на масштабный проект Музеев Ватикана, начатый осенью 2016 года в Третьяковской галерее.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ее уникальность заключается в том, что впервые за историю ватиканских музеев в них представлено одновременно столь значимое число (54 экспоната) произведений искусства XII-XVIII. По замыслу куратора Аркадия Ипполитова, выставка, расплодившаяся в Крыле Карла Великого - галерее колоннады Бернини базилики Святого Петра, посвящена своеобразию русского художественного менталитета и делает главный акцент на преемственности традиций, на внутренних, глубинных связях иконописи и русского реализма XIX века.

Фото: Предоставлено "Такеда Фармасьютикалс"
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"У нас во все годы было очень тесное сотрудничество с Италией. Два года назад в Третьяковской галерее с грандиозным успехом проходила выставка шедевров итальянской живописи из коллекции Музеев Ватикана. Ее посетило около 300 тысяч человек. И вот сейчас последовал ответный жест Третьяковской галереи - крупнейшего музея русского искусства в мире, который привез в Ватикан ретроспективу религиозной и одухотворенной религией живописи: от иконописи до живописи XX века, отражающих духовные поиски наших художников. На мой взгляд, это очень интересный проект. Многие картины и иконы в Ватикане представлены впервые, и каждая из них - это безусловно шедевр мировой культуры", - рассказал в беседе с журналистами Владимир Мединский.

Фото: Артем Локалов
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Напомним, что 18-19 декабря в Риме пройдут заключительные мероприятия культурного проекта "Русские сезоны". В течение двух дней в итальянской столице состоятся: закрытый показ фильма "Собибор" и общение с режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским; открытие выставки работ студентов факультета живописи, архитектуры, скульптуры и графики Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина; а также пройдет торжественная церемония закрытия проекта "Русские сезоны". В рамках мероприятия состоится концерт российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением В. И. Федосеева (дирижер - В. И. Федосеев). Прославленный коллектив исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Во втором отделении Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского (дирижер - В. И. Федосеев) исполнит "Сюиту" из балета "Щелкунчик" и "Итальянское каприччио" П. И. Чайковского.

Итоги "Русских сезонов" в Италии будут подведены 19 декабря на пресс-конференции, в которой примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, Посол России в Италии Сергей Разов, а также кураторы проекта с российской и итальянской сторон.

Культура Арт Живопись В мире Европа Ватикан В мире Европа Италия Правительство Минкультуры "Русские сезоны" на главных аукционах мира
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