Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам этого года вырастет на 1,6 процента, природного газа - на пять процентов, угля - на шесть процентов. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.

"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии. Летом ведомство прогнозировало добычу на уровне 551 миллион тонн в 2018 году.

Кроме того, ожидаются рекордные показатели по добыче природного газа - 723 миллиарда кубометров. "Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту (в основном это страны Европы) и экспорт, который у нас вырастет на 9,3 процента - с 224 миллиардов кубометров до 245 миллиардов кубометров. Это очень хороший показатель, такого еще не было. Кроме того, на рост добычи повлиял ввод "Ямал-СПГ", - пояснил Новак. Весенние прогнозы ведомства предполагали, что добыча газа не превысит 700 миллиардов "кубов".

Наконец, рост покажет и добыча угля - до 433 миллионов тонн в текущем году, сказал министр. Весенний прогноз ведомства предполагал рост до 410 миллионов тонн. Даже в этом случае долгосрочные цели, поставленные в энергостратегии, по углю уже почти достигнуты.