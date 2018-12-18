Минздрав готов защитить права некурящих в аэропортах

Наличие "курилок" способствует увеличению потребления табака и делает курение социально приемлемой нормой, считает замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Об этом он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

12 декабря члены комитета не сошлись во мнении по поводу законопроекта о возвращении "курилок" в аэропорты. Через неделю, 18 декабря, документ был поддержан и рекомендован к принятию в первом чтении.

Салагай уточнил, что есть немало научных данных, свидетельствующих о том, что сам факт наличия курилок отражается на потреблении табака. В связи с этим Минздрав предлагает предусмотреть меры, позволяющие уменьшить число нарушений, которые связаны с "дымлением" в аэропортах, не возвращать туда курительные комнаты и защитить права некурящих.

Замминистра пояснил, что среди мер могут быть такие, как установка дымоуловителей, увеличение штрафов, применение коммуникационных инструментов.