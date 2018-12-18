Молодежный чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в канадских городах Ванкувере и Виктории с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.

На мировом чемпионате в Канаде российская команда будет претендовать на самые высокие места. Фото: РИА Новости

Сборная России на групповом раунде сыграет с командами Дании (28 декабря), Чехии (29 декабря), Швейцарии (31 декабря) и Канады (1 января).

Отметим, что наша команда во главе с главным тренером Валерием Брагиным уже приступила к тренировкам на заключительном этапе подготовки к первенству планеты. Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России, в первый день занятий на льду арены в городе Вернон команда работала в следующих сочетаниях:

Тренером-консультантом молодежной сборной на чемпионате мира будет экс-наставник "Красной машины" Олег Знарок

Вратари: Кочетков, Мифтахов, Тарасов.

"Белые": Журавлев - Ольшанский, Старков - Шэн - Яремчук.

"Синие": Валитов - Рубинчик, Муранов - Галимов - Слепец.

"Красные": Романов - Илья Морозов, Денисенко - Кравцов - Коваленко.

"Зеленые": Калабушкин - Волков, Марченко - Иван Морозов - Николаев.

"Оранжевые": Саморуков, Чехович - Хованов - Шашков.

Защитник Александр Алексеев и нападающий Клим Костин, которые также входят в число кандидатов на участие в МЧМ, приступят к работе с командой чуть позднее.

В то же время в расположение сборной вчера прибыл капитан и лучший бомбардир юниорской сборной России на завершившемся в Канаде Мировом кубке Вызова нападающий Василий Подколзин. Таким образом, готовиться к чемпионату мира в Верноне будут 30 хоккеистов при 23 позициях в итоговой заявке.

Ближе к старту чемпионата к команде присоединится и экс-наставник "Красной машины" Олег Знарок, который является тренером-консультантом всех сборных команд страны. По словам Валерия Брагина, от Знарка идет положительная энергетика и он может помочь ценными советами.

Что касается прогнозов на предстоящий турнир, то Брагин был очень осторожен:

- Первое, что очевидно всем, - Канада является главным и безусловным фаворитом чемпионата мира. Не забывайте, что для них это домашний турнир, под который они постараются пригласить еще нескольких человек из НХЛ, как было в прошлые годы, чтобы усилить слабые позиции.

Так что в борьбе за награды будут канадцы и все остальные. Кто конкретно? Американцы, финны, шведы, чехи. Разумеется, мы тоже приехали сюда не отбывать номер и постараемся показать свой лучший хоккей.

Тем временем Ледовый комплекс имени двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова будет открыт в подмосковном Красногорске в 2019 году.

Как заявил журналистам министр спорта Московской области Роман Терюшков, в Красногорске появится целый хоккейный кластер, включающий в себя все, что нужно для подготовки профессиональных хоккеистов. "Современные методики, технологии, разнообразие тренировочного процесса - все это будет сконцентрировано в новеньком Ледовом комплексе", - отметил министр.