Новости

Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли 21:05
Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+ 20:50
Россия и Италия договорились вместе работать на рынках третьих стран 20:45
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств 20:35
Новую версию "Травиаты" показали в России в прямой трансляции 20:32
Вышел первый трейлер сериала по Warhammer 40,000 20:30
Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи 20:30
Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года 20:20
Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо 20:11
В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей 20:11
Савченко оставили под стражей еще на два месяца 19:58
Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных 19:52
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством 19:48
Обнародован проект соглашения РФ и Беларуси о взаимном признании виз 19:48
Колумнисту "РГ" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева 19:40
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло 19:15
Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку 19:06
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг 19:05
Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году 18:57
В Краснодаре продлили следствие по делу директора ТО "Премьера" 18:55
В Орске тигр напал на работника цирка 18:55
Заксобрание Севастополя выразило недоверие вице-губернатору 18:55
Лавров рассказал о работе по созданию сирийского конституционного комитета 18:42
"Спартак" расстался с Романом Еременко 18:41
Суд в Ярославле продлил арест фигурантов дела о пытках в колонии 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 20:20
Рубрика: Спорт

Знарок присмотрит

Молодежная сборная России начала подготовку к первенству планеты в Канаде
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Молодежный чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в канадских городах Ванкувере и Виктории с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.
На мировом чемпионате в Канаде российская команда будет претендовать на самые высокие места. Фото: РИА Новости На мировом чемпионате в Канаде российская команда будет претендовать на самые высокие места. Фото: РИА Новости
На мировом чемпионате в Канаде российская команда будет претендовать на самые высокие места. Фото: РИА Новости

Сборная России на групповом раунде сыграет с командами Дании (28 декабря), Чехии (29 декабря), Швейцарии (31 декабря) и Канады (1 января).

Отметим, что наша команда во главе с главным тренером Валерием Брагиным уже приступила к тренировкам на заключительном этапе подготовки к первенству планеты. Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России, в первый день занятий на льду арены в городе Вернон команда работала в следующих сочетаниях:

Тренером-консультантом молодежной сборной на чемпионате мира будет экс-наставник "Красной машины" Олег Знарок

Вратари: Кочетков, Мифтахов, Тарасов.

"Белые": Журавлев - Ольшанский, Старков - Шэн - Яремчук.

"Синие": Валитов - Рубинчик, Муранов - Галимов - Слепец.

"Красные": Романов - Илья Морозов, Денисенко - Кравцов - Коваленко.

"Зеленые": Калабушкин - Волков, Марченко - Иван Морозов - Николаев.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Российский хоккеист Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

"Оранжевые": Саморуков, Чехович - Хованов - Шашков.

Защитник Александр Алексеев и нападающий Клим Костин, которые также входят в число кандидатов на участие в МЧМ, приступят к работе с командой чуть позднее.

В то же время в расположение сборной вчера прибыл капитан и лучший бомбардир юниорской сборной России на завершившемся в Канаде Мировом кубке Вызова нападающий Василий Подколзин. Таким образом, готовиться к чемпионату мира в Верноне будут 30 хоккеистов при 23 позициях в итоговой заявке.

Ближе к старту чемпионата к команде присоединится и экс-наставник "Красной машины" Олег Знарок, который является тренером-консультантом всех сборных команд страны. По словам Валерия Брагина, от Знарка идет положительная энергетика и он может помочь ценными советами.

Что касается прогнозов на предстоящий турнир, то Брагин был очень осторожен:

- Первое, что очевидно всем, - Канада является главным и безусловным фаворитом чемпионата мира. Не забывайте, что для них это домашний турнир, под который они постараются пригласить еще нескольких человек из НХЛ, как было в прошлые годы, чтобы усилить слабые позиции.

Так что в борьбе за награды будут канадцы и все остальные. Кто конкретно? Американцы, финны, шведы, чехи. Разумеется, мы тоже приехали сюда не отбывать номер и постараемся показать свой лучший хоккей.

Тем временем Ледовый комплекс имени двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова будет открыт в подмосковном Красногорске в 2019 году.

Как заявил журналистам министр спорта Московской области Роман Терюшков, в Красногорске появится целый хоккейный кластер, включающий в себя все, что нужно для подготовки профессиональных хоккеистов. "Современные методики, технологии, разнообразие тренировочного процесса - все это будет сконцентрировано в новеньком Ледовом комплексе", - отметил министр.

Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву