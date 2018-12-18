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18.12.2018 14:29
Рубрика: Экономика

Национальный роуминг в России отменят с 1 июня 2019 года

Текст: Татьяна Замахина
Где бы абонент ни находился на территории России, он должен платить за связь по одним и тем же тарифам. Законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга с 1 июня следующего года прошел в Госдуме второе чтение.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в июне прошлого года группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. "Вынуждать людей, приезжающих в другой регион страны, платить за мобильную связь по иному, более дорогому тарифу, - это неправильно и с точки зрения технологий, и с точки зрения справедливости", - заявил лидер фракции.

Фото: depositphotos.com
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Он напомнил, что роуминг для граждан европейских государств перестал действовать на территории всего Евросоюза. "Избавляться от этого анахронизма давно пора и в России", - уверен Миронов.

По сведениям авторов, операторы связи зарабатывали на национальном роуминге миллиарды рублей. А граждане, приехавшие в другой регион, терпят неудобства, ведь им приходится покупать местные сим-карты, чтобы избежать переплаты.

Отметим, что сотовые компании еще до вступления закона в силу начали процесс отмены национального роуминга. Как сообщил в конце сентября замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, ведомство положительно оценивает усилия операторов в этом направлении. По его словам, в ходе этой кампании тарифы на услуги связи в результате были снижены значительно. На услуги передачи сообщений примерно в два раза, на голосовую телефонию - около шести раз, на услуги передачи данных - до 10 раз.

Однако федеральный закон все же необходим - чтобы операторы довели начатое до конца и не повышали тарифы впредь.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Мы через закон исключаем использование операторами связи дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов, - заявил коллегам один из авторов Олег Нилов. - То есть вводится применение единого тарифа на услуги связи по всей территории России.

Кроме того, важной новеллой, по его словам, является то, что оплате абонентами не будут подлежать входящие телефонные звонки, получаемые в другом регионе, за исключением заграничных телефонных звонков.

Операторы связи, правда, выпускают тарифы, которые позволяют абонентам тратить меньше денег при нахождении в другом регионе. В связи с этим у депутатов возникли сомнения. А вдруг операторы "усреднят" тарифы так, что какие-то граждане все же проиграют? "Некоторые абоненты могут трактовать это как рост цен", - пояснил "единоросс" Владимир Крупенников, предсказав "отмирание" наиболее дешевых тарифов. "Антимонопольная служба должна проследить, как будет действовать этот закон, чтобы не произошло резкого роста цен", - заявил он.

"Если будет сговор четырех и более компаний, ФАС обратит внимание и серьезными штрафами сможет вразумить", - отреагировал на ремарку коллеги Олег Нилов.

Глава профильного комитета Леонид Левин рассказал об опыте Евросоюза, где цены на связь в результате аналогичной реформы повысились в рамках инфляции. В любом случае, с учетом конкуренции и контроля со стороны ФАС новшество не приведет к существенному увеличению тарифов, заявил он.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Отмена национального роуминга
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